Жирона одержала сложную победу над Алавесом со счетом 1:0 в матче 12-го тура чемпионата Испании, который прошел в субботу, 8 ноября.

Одним из ключевых игроков встречи стал украинский вингер Виктор Цыганков, который отметился точным ударом головой после навеса с фланга и принес своей команде три очка.

Пресс-служба каталонцев кратко отметила успех футболиста, опубликовав его фото в соцсетях с подписью «Голеадор».

В этом сезоне Цыганков провел семь матчей за Жирону во всех турнирах, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу. Благодаря этой победе команда временно выбралась из зоны вылета, однако часть соперников еще не сыграла своих поединков 12-го тура.