В Испании отреагировали на победный гол Цыганкова в матче Жироны: «Станет силой, с которой придется считаться»
Журналист отметил украинца
39 минут назад
Жирона одержала минимальную победу над Алавесом со счетом 1:0 в матче 12-го тура чемпионата Испании. Журналист Джонай Амаро поделился оценкой игры украинского футболиста Виктора Цыганкова в этом поединке.
Единственный и решающий мяч на стадионе Монтивили забил 27-летний Виктор Цыганков, который продолжает набирать форму после травмы.
«Цыганков забил гол, но это не самое главное. Он работал, помогал в прессинге и постоянно создавал выгодные моменты для своих партнеров. Он не был лучшим, но если будет играть так регулярно, то станет силой, с которой придется считаться», – говорится в записи Амаро в Х.
В этом сезоне на его счету два гола и одна результативная передача в семи встречах за каталонцев. Подопечные Мичела занимают 16-е место в таблице Ла Лиги. Свой следующий поединок Жирона проведет 23 ноября в гостях против Бетиса.
Поделиться