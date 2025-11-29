В матче 14 тура испанской Ла Лиги Жирона дома примет мадридский Реал. По информации AS, наставник каталонского клуба Мичел рассчитывает на возвращение сразу двух ключевых исполнителей Алехандро Франсеса и Тома Лемара.

Франсес всю неделю работал в общей группе. Защитник не выходил на поле с 8 тура, когда команда встречалась с Валенсией 4 октября, однако теперь он приближается к возвращению.

Ситуация с Лемаром деликатнее, но в клубе отмечают положительную динамику. Полузащитник пропустил матч против Бетиса из-за проблем с икроножной мышцей, однако его состояние постепенно улучшается.

При этом Жирона, как и прежде, сталкивается с кадровыми потерями: Хуан Карлос, Донни ван де Бек, Порту и украинский голкипер Владислав Крапивцов остаются в лазарете.

Напомним, встреча Жирона – Реал Мадрид пройдет в воскресенье, 30 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.