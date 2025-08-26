Жирона провела утреннюю тренировку, которая оставила поводы для тревоги у наставника команды Мичела, сообщает FutbolFantasy. На поле не вышли сразу три игрока — Ладислав Крейчи, Янхель Эррера и Виктор Цыганков.

Крейчи уже уехал в Англию, где должен окончательно оформить переход в Вулверхемптон. Эррера и Цыганков ограничились работой в зале, так как венесуэльский хавбек, как и прежде, имеет проблемы с мышцами, а причина отсутствия украинца пока остается загадкой.

Старт сезона складывается для Жироны неудачно - поражение от Райо Вальекано (1:3) и разгромное фиаско в матче с Вильярреалом (0:5) серьезно ударили по настроению команды.

Ранее сообщалось, что Жирона уменьшила ценник на Цыганкова.