В матче 1/32 финала Кубка Испании Оуренсе, представитель третьего по силе дивизиона, создал громкую сенсацию, обыграв Жирону со счетом 2:1. Встреча вышла драматичной и завершилась для каталонцев досрочным вылетом из турнира.

Поединок стартовал шокирующе для гостей — Юсте открыл счет уже на первой минуте, воспользовавшись ошибкой обороны Жироны. Каталонцы ответили лишь на 25-й минуте: Асприлья сравнял счет и вернул команду в игру.

Развязка наступила во втором тайме. На 64-й минуте Ухдади снова вывел Оуренсе вперед. Жирона пыталась отыграться, но не создала достаточно моментов, чтобы изменить ход поединка.

Украинские футболисты Жироны получили свое игровое время. Владислав Ванат вышел еще в первом тайме, а Виктор Цыганков появился на поле на 65-й минуте. Однако оба не смогли повлиять на результат.

Напомним, в прошлом туре Ла Лиги Жирона отобрала очки у Реала.

Кубок Испании. 1/32 финала

Оуренсе – Жирона 2:1

Голы: Юсте 1, Ухдади 64 – Асприлья 25