Жирона с Цыганковым поделила очки с Реалом Сосьедад в матче Ла Лиги.
Украинец на поле провел 80 минут
около 3 часов назад
В домашнем матче 36-го тура Примеры Жирона поделила очки с Реалом Сосьедад.
Гости открыли счет на 24-й минуте усилиями Хона Мартина. Жирона отыгралась после перерыва — на 56-й минуте отметился Кристиан Стуани.
Украинский вингер хозяев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и провел на поле 80 минут, после чего его заменил Клаудио Эчеверри. Для 28-летнего украинца это 32-й матч в сезоне.
Ла Лига. 36-й тур
Жирона — Реал Сосьедад — 1:1
Голы: Стуани, 56 — Мартин, 24
После этой ничьей Жирона набрала 40 очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице. Реал Сосьедад с 45 пунктами занимает восьмое место.
