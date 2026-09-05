Жирона с Ванатом и Пищуром обыграла Спортинг в Сегунде
Оба украинца приняли участие в матче, сменив друг друга
Фото: Жирона
Жирона победила хихонский Спортинг в выездном матче 4-го тура Сегунды.
На 26-й минуте счёт в матче открыл Ясер Асприлья, получивший голевую передачу от голкипера Пауло Гассаниги. Во втором тайме каталонцы удвоили преимущество благодаря точному удару Карлеса Переса.
Украинский форвард Жироны Владислав Ванат вышел в стартовом составе и был заменён в перерыве на Александра Пищура. Вратарь Владислав Крапивцов провёл весь матч на скамейке запасных.
Ла Лига. 4-й тур
Спортинг Х – Жирона – 0:2
Голы: Асприлья, 26, Перес, 76
12 сентября Жирона сыграет против Кастельона, Спортинг 13 сентября встретится с Эльденсе.
Ярмолюк отыграл тайм в ничейном матче Брентфорда против Сандерленда.
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