Галичанка завоевала Суперкубок Украины, обыграв Карпаты
Львовский клуб открыл счёт выигранным трофеям в новом сезоне
Фото: Галичанка
Львовская Галичанка обыграла Карпаты и завоевала Суперкубок Украины-2026 по гандболу.
На перерыв команды ушли при разнице в шесть мячей в пользу Галичанки, которая во втором тайме увеличила отрыв и довела матч до победы.
Гандбол. Женщины. Суперкубок Украины
Галичанка – Карпаты – 48:36 (23:17)
В сезоне 2025/26 Галичанка оформила золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Украины.
Мотор и Галичанка представят Украину в еврокубковом сезоне 2026/27.