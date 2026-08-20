Павел Василенко

Тренерский штаб Жироны определился с заявкой на матч второго тура Сегунды против Кордобы. Поединок состоится в пятницу, 21 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В список попали только двое украинцев – вратарь Владислав Крапивцов и нападающий Владислав Ванат.

Виктор Цыганков остался вне заявки. Ранее украинский вингер оказался в центре скандала после отказа выходить на поле в матче с Леганесом (1:1). Каталонский клуб уже начал в отношении украинца дисциплинарную процедуру.

Также в заявку не попал еще один украинец – форвард Александр Пищур.