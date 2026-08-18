Павел Василенко

Виктор Цыганков оказался в центре скандала после стартового матча Жироны в Сегунде против Леганеса (1:1). В испанских СМИ появилась информация, что украинец якобы отказался выходить на поле, однако его окружение категорически опровергает эти обвинения.

По информации AS, представители футболиста утверждают, что Цыганков имел проблемы со здоровьем и не был готов играть. Украинский вингер получил экстренный вызов в заявку только в субботу, хотя медицинский и тренерский штаб Жироны знали о его состоянии.

По словам представителей вингера, в ночь с субботы на воскресенье Цыганков находился в больнице из-за личных обстоятельств. После этого он не переодевался в форму, а наблюдал за игрой с трибун вместе с другими футболистами, которые не участвовали в матче.

«Виктор был непригоден для игры против Леганеса и предоставил медицинское заключение о том, что он выбыл. Мы не понимаем комментариев тренера Кике Альвареса после матча», – заявили представители футболиста.

Они также призвали Жирону предоставить доказательства, если медицинское заключение Цыганкова не соответствует действительности. По их словам, клуб запретил украинцу общаться с испанскими СМИ, поэтому его окружение решило публично объяснить ситуацию.

В то же время Цыганков действительно хочет определиться со своим будущим. Украинец недоволен действиями руководства Жироны и стремится продолжить карьеру в Ла Лиге или Англии. Среди потенциальных претендентов называют Сельту, тогда как варианты с Трабзонспором и Нью-Йорк Сити футболиста не заинтересовали.