Павел Василенко

Украинский вингер Виктор Цыганков опубликовал в сторис переписку, в которой Жирона запрещает ему общаться с прессой без разрешения клуба.

«Привет, Виктор. Напоминаем, что, как предусмотрено твоим контрактом (как и контрактами остальных твоих партнеров) относительно взаимодействия с прессой, для любой публичной коммуникации, интервью и так далее ты должен предварительно получить разрешение руководителя пресс-службы клуба. Один журналист связался с нами, и мы сообщили ему, что на данный момент не даем интервью с футболистами. Тебе также об этом сообщили, поэтому ты уже знаешь, что не имеешь разрешения от клуба. Обязанность получать предварительное разрешение — это не просто внутренняя рекомендация. Это часть контрактных обязательств футболистов и их обязанности следовать указаниям клуба.

Таким образом, дача интервью или любые публичные заявления без такого разрешения будут считаться нарушением контракта. Как мы уже сообщали ранее, нарушение контракта заставит нас применить дисциплинарные меры».

Цыганков в своих соцсетях написал на испанском:

«Одного дня я заговорю…» — «Когда-нибудь я заговорю…» / «Однажды я все расскажу…»

Ранее сообщалось, что Цыганков отказался играть за Жирону в матче первого тура Сегунды против Леганеса (1:1).