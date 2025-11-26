Журналист Canal+ Бертран Латур высказался о положении украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного и оценил текущую ситуацию вокруг игрока.

«Илья Забарный – игрок, в которого вложены большие деньги. Это не означает, что мы должны продавать его этой зимой и что он никуда не годится, но в данный момент он находится намного ниже тех, кто стоит выше него в иерархии.

Урок, который мы извлекли с начала сезона, пока не слишком драматичен, но он есть: резервные игроки в каждом матче доказывают, что им не следует принимать более активное участие в матчах», – сказал Латур в эфире Canal Football Club.