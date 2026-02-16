Журналисты ожидают увидеть Ваната и Цыганкова в основе Жироны на игру с Барселоной.
Украинский форвард залечил повреждение
около 1 часа назад
Владислав Ванат/фото: Жирона
Испанские СМИ оценили шансы украинского нападающего Жироны Владислава Ваната выйти в стартовом составе на матч 24-го тура Ла Лиги против Барселоны.
По информации авторитетного издания MARCA, главный тренер Жироны Мичел Санчес может рассчитывать на участие Виктора Цыганкова и Владислава Ваната с первых минут встречи.
Матч Жирона – Барселона пройдет на стадионе Монтиливи в понедельник, 16 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.