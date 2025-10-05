Журналисты авторитетного итальянского издания Corriere dello Sport раскритиковали главного тренера Ромы Джан Пьеро Гасперини, указывая на его неспособность наладить эффективную ротацию нападающих Артема Довбика и Эвана Фергюсона.

По информации издания, оба форварда появляются на поле по очереди, однако такая стратегия не дает нужного результата: на их счету лишь один забитый мяч, и его автором стал украинец. Аналитики отмечают, что нападающие фактически затерялись в системе ротации и до сих пор непонятно, кто из них является ключевым игроком в атаке. Это осложняет взаимодействие с партнерами, которым приходится подстраиваться под разные стили игры.

Однако журналисты напоминают, что Гасперини имеет успешный опыт решения подобных задач. В Аталанте под его руководством смогли полностью раскрыть свой потенциал Дуван Сапата, Матео Ретеги и Луис Муриэль. Поэтому в Риме считают, что тренеру стоит дать еще немного времени, чтобы он нашел оптимальное решение.

В этом сезоне Довбик провел за Рому шесть матчей во всех турнирах, забив один мяч. На данный момент римский клуб занимает третью строчку в таблице Серии А, набрав 12 очков после пяти туров.

В ближайшем туре команда Гасперини сыграет на выезде против Фиорентины — встреча состоится в воскресенье, 5 октября.