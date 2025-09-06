Французский наставник Зинедин Зидан близок к подписанию контракта с турецким клубом Фенербахче, сообщает Sabah.

По данным источника, 53-летний тренер достиг предварительного соглашения с руководством команды. Зидан согласился возглавить клуб и в ближайшие дни прибудет в Турцию для финализации условий контракта.

Ранее Зидан работал с мадридским Реалом, покинув команду в мае 2021 года. С тех пор легендарный француз не возвращался к тренерской деятельности.

Ранее Фенербахче уволил Жозе Моуринью.