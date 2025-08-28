Тренер турецкого Фенербахче Жозе Моуринью высказался о своих впечатлениях после неудачи команды в квалификации Лиги чемпионов, где его подопечные уступили португальской Бенфике со счетом 0:1.

«Бенфика – более сильная и опытная команда. Они знают, как играть в таких матчах. Конечно, мы разочарованы, что не смогли победить, но могу сказать прямо: Фенербахче проиграл более сильной команде.

В первой игре мы были на равных, но во второй Бенфика была лучше. Возможно, во втором тайме мы выглядели немного сильнее, но остались вдесятером в момент, когда контролировали ситуацию. Именно тогда мы и проиграли матч.

Когда мы начали набирать обороты во втором тайме, красная карточка Талиски повлияла негативно. Но я не хочу рассматривать травму Нелсона Семеду в начале матча или удаление Талиски как причины поражения», – сказал португалец.