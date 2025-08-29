«Фенербахче» уволил Моуринью после вылета из Лиги чемпионов.
Турецкий клуб уступил Бенфике
около 2 часов назад
Жозе Моуринью / фото - Getty
Пресс-служба турецкого Фенербахче сообщила об освобождении Жозе Моуринью, занимавшего должность главного тренера команды с сезона 2024/2025.
27 августа команда проиграла Бенфике в плей-офф Лиги чемпионов и завершила выступления в турнире.
Мы приняли решение расстаться с Жозе Моуринью. Клуб благодарит его за вклад в развитие команды и желает успехов в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении пресс-службы Фенербахче.
Ранее Моуринью работал с такими клубами, как Реал Мадрид, Челси, Интер, Тоттенхэм и Рома.
