Павел Василенко

Бывший вратарь и чемпион мира Фабьен Бартез стал членом команды под руководством нового главного тренера сборной Франции Зинедина Зидана, объявила Французская федерация футбола (FFF).

55-летний Бартез выиграл чемпионат мира с Зиданом в 1998 году, который проходил во Франции. В течение своей игровой карьеры он выступал за Тулузу, Монако, Марсель и Манчестер Юнайтед.

Ранее он работал консультантом национальной сборной Франции под руководством тренеров Раймона Доменека и Лорана Блана. Однако Бартез не был частью 14-летнего пребывания Дидье Дешама на должности тренера синих. Он также работал в тренерском штабе Тулузы с 2020 по 2021 год.

Федерация футбола Франции также объявила несколько других имен, которые войдут в состав новой команды тренера национальной сборной. Среди них помощники тренера Давид Беттони и Хамиду Мсаиди, два близких соратника Зидана. Он работал с ними во время своих двух периодов в мадридском Реале.

Также в тренерский штаб сборной Франции вошли Грегори Дюпон, Стефан Планк, Фарид Табе и Клеман Ибер.