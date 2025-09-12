Новичок Ноттингем Форест Александр Зинченко дал первое интервью после перехода из Арсенала на правах аренды. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Я чувствую себя невероятно. Хочу искренне поблагодарить всех за теплый прием. Здесь много хороших людей вокруг клуба, и я действительно счастлив.

Это отличная возможность. Я хочу помочь команде достичь ее целей и доказать себе, что могу хорошо проявить себя на поле.

Я прекрасно помню день, когда появился этот шанс - честно говоря, я был очень счастлив и взволнован.

Я впечатлен тренировочным полем, своими товарищами по команде и людьми вокруг. Уже ощущается, как будто это семья - все находится рядом, и здесь есть все, что нужно.

Это невероятный клуб. Я просмотрел видео в музее и узнал много нового о Ноттингем Форест, чего раньше не знал. Я очень горжусь и рад представлять этот клуб, - рассказал Зинченко.