Павел Василенко

Александр Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате США. По информации FC Cincinnati Podcast, клуб Цинциннати ищет усиление на позиции левого защитника и рассматривает 29-летнего украинца как одного из наиболее статусных кандидатов.

Последним клубом Зинченко был Аякс, однако из-за серьезной травмы в Амстердаме было принято решение не продлевать соглашение с футболистом. Теперь украинец находится в поисках нового места для продолжения карьеры.

В то же время потенциальный переход в Цинциннати может усложнить финансовый вопрос. Зарплатные требования Зинченко могут оказаться значительно выше тех условий, которые клуб MLS способен предложить.

Зинченко перебрался в Манчестер Сити в 2016 году. В составе английского гранда украинец четыре раза становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок Англии и четыре Кубка английской лиги.

В 2022 году футболист перешел в Арсенал, где провел четыре сезона. Перед трансфером в Аякс он также выступал на правах аренды за Ноттингем Форест.

За сборную Украины Зинченко дебютировал в 2015 году. На его счету 75 матчей и 12 голов. Также он представлял национальную команду на Евро-2016, Евро-2020 и Евро-2024.