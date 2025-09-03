Английский Ноттингем Форест опубликовал список игроков, которые выступят на групповом этапе Лиги Европы сезона 2025/26. В заявку вошли 22 футболиста, однако украинского новичка Александра Зинченко среди них не оказалось.

Заявка Ноттингем Форест на Лигу Европы:

Ола Айна, Элиот Андерсон, Вилли Боли, Дилан Баква, Николас Домингес, Морган Гиббс-Уайт, Каллум Хадсон-Одой, Игор Жезус, Арно Калимуэндо, Дуглас Луиз, Джеймс Макати, Никола Миленкович, Морануто, Мурильо, Дан Ндойе, Ибрагим Сангаре, Николо Савона, Маць Селс, Неко Вильямс, Крис Вуд, Жон Виктор, Райан Йейтс

Напомним, этим летом Зинченко перешел в Ноттингем Форест из лондонского Арсенала на правах годичной аренды. После завершения сезона срок его контракта с канонирами истечет, и украинец получит статус свободного агента.