Ноттингем Форест на выезде не смог обыграть дебютанта сезона Бернли, встреча завершилась со счетом 1:1. В стартовом составе гостей появился украинский защитник Александр Зинченко, который действовал на левом фланге обороны.

После матча Зинченко обратился к болельщикам через свою страницу в Instagram, заверив, что команда вскоре сможет показать более уверенные результаты.

«Должно быть лучше! Продолжаем упорно работать. Спасибо за невероятную поддержку болельщикам, которые приехали на выезд», – написал Зинченко.

На данный момент Ноттингем Форест занимает 15-ю позицию в таблице АПЛ, набрав 5 очков после пяти туров.