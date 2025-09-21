Ноттингем Форест на выезде не смог обыграть Бернли, встреча завершилась ничьей 1:1. С первых минут на поле вышел украинец Александр Зинченко, заняв привычную позицию левого защитника и проведя весь матч.

По данным портала WhoScored, его игра была оценена в 6.9 баллов.

За время поединка Зинченко 128 раз касался мяча, выполнил 87 точных передач из 91 (96%), сделал один ключевой пас, совершил две удачные длинные передачи из трех, сделал пять выносов, заблокировал удар, провел три отбора и заработал фол.

В то же время украинец четыре раза был обыгран соперниками, выиграл пять единоборств, допустил один офсайд, нанес удар с показателем xG 0,04 и дважды заблокировал удары соперников.