Зинченко получил нового тренера в Ноттингем Форест
Клуб АПЛ змінив тренера
около 1 часа назад
Эндж Постекоглу / Фото - Getty Images
Ноттингем Форест объявил о назначении на должность главного тренера Энджа Постекоглу, сообщает официальный сайт клуба.
Австралийский тренер греческого происхождения летом ушел из Тоттенхэма, который привел к триумфу в Лиге Европы.
Срок соглашения между Постекоглу и Ноттингемом остается в секрете.
Во главе Форест Постекоглу сменил Нуну Эшпириту Санту, которого отправили в отставку во время паузы на матчи сборных.
Игрок сборной Украины Александр Зинченко начнет путь в Трентсайде под руководством нового наставника
После трёх туров АПЛ Форест занимает десятое место, имея в своём активе 4 очка.
