Украинский голкипер Яков Кинарейкин рассказал о своем переходе из Карпат в Вильярреал и адаптации в Испании.

Тренировочный процесс очень интенсивный: каждый день зал. Здесь делают акцент и на физику, и на тактику — есть и то, и другое. Также отличается подходом к делу: нет заездов перед домашними матчами, а еще много работаем в тренажерном зале, а затем — на поле.

Адаптация проходит постепенно, как и должно быть. Не спешу с событиями, чтобы потом не было трудно. В общем, всему свое время — я это понимаю, и это главное.

Вратари первой команды Вильярреала? В клубе голкиперы топового уровня. Это вдохновляет работать, чтобы стать конкурентом для них.

Что касается Карпат, связь поддерживаю и с игроками, и с тренерами. Знаю, что самые близкие мне люди в Карпатах были очень рады за меня и приятно шокированы, – сказал Кинарейкин в интервью UA-Football.