Зинченко пропустит октябрьские матчи сборной Украины
Источник сообщил подробности
около 6 часов назад
Фото - УАФ
Александр Зинченко не сыграет в октябрьских матчах сборной Украины.
По информации ТаТоТаке, защитник Ноттингем Форест не сможет помочь национальной команде в ближайших поединках против Исландии и Азербайджана.
Причиной стала травма приводящей мышцы, которую, скорее всего, 28-летний игрок получил в игре АПЛ против Сандерленда и доигрывал поединок с повреждением.
Напомним, что сборная Украины в третьем туре отбора сыграет против Исландии в гостях (10 октября), а затем в Кракове примет Азербайджан (13 октября).
После первых двух туров команда Сергея Реброва занимает третье место в турнирной таблице группы D, имея одно очко.