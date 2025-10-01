Павел Василенко

Александр Зинченко не сыграет в октябрьских матчах сборной Украины.

По информации ТаТоТаке, защитник Ноттингем Форест не сможет помочь национальной команде в ближайших поединках против Исландии и Азербайджана.

Причиной стала травма приводящей мышцы, которую, скорее всего, 28-летний игрок получил в игре АПЛ против Сандерленда и доигрывал поединок с повреждением.

Напомним, что сборная Украины в третьем туре отбора сыграет против Исландии в гостях (10 октября), а затем в Кракове примет Азербайджан (13 октября).

После первых двух туров команда Сергея Реброва занимает третье место в турнирной таблице группы D, имея одно очко.