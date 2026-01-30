Зинченко прибыл в Амстердам для медицинского осмотра перед трансфером в Аякс.
Романо подтверждает переход
около 1 часа назад
Украинский футболист Александр Зинченко в ближайшее время может официально стать игроком нидерландского Аякса. Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию по поводу трансфера. Зинченко уже находится в Амстердаме, где проходит медицинское обследование перед подписанием соглашения с новым клубом.
Украинец покидает лондонский Арсенал, с которым у него был контракт до лета 2026 года. Ранее Романо отмечал, что сумма сделки составит 1,5 миллиона евро, которые амстердамцы заплатят канонирам.
Первую часть сезона 2025/26 Зинченко провел в составе Ноттингем Форест. Он принял участие в 10 матчах во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями. Аякс после первой половины чемпионата Нидерландов сезона 2025/26 располагается на третьей строчке турнирной таблицы, имея 37 очков.
