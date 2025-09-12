Зинченко выбрал игровой номер в Ноттингем Форест
Возвращение к истокам
около 1 часа назад
Александр Зинченко / Фото - Ноттингем Форест
Александр Зинченко стал первым украинским игроком, который будет играть за Ноттингем Форест.
28-летний игрок национальной сборной Украины присоединился к лесникам в конце летнего трансферного окна на правах аренды из Арсенала.
Вчера Александр прибыл в расположение Форест после матчей за сборную Украины. В новом клубе Зинченко будет играть под номером 35, который использовал в первые сезоны в Манчестер Сити.
Ранее сообщалось, что Зинченко не сможет сыграть в следующем туре АПЛ.