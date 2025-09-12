Александр Зинченко стал первым украинским игроком, который будет играть за Ноттингем Форест.

28-летний игрок национальной сборной Украины присоединился к лесникам в конце летнего трансферного окна на правах аренды из Арсенала.

Вчера Александр прибыл в расположение Форест после матчей за сборную Украины. В новом клубе Зинченко будет играть под номером 35, который использовал в первые сезоны в Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Зинченко не сможет сыграть в следующем туре АПЛ.

Дебют Судакова? Трансляции матчей 12 сентября.