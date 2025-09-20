Дневные матчи субботы в АПЛ прошли без участия лидеров, но дали интересные результаты. Ноттингем Форест на выезде сыграл вничью с новичком Бернли 1:1, а украинский защитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе на позиции левого защитника.

Зинченко проявлял активность на протяжении всего матча, однако в одном эпизоде срезал мяч в свои ворота, но АПЛ не засчитала этот гол как автогол. Александр провел на поле все 90 минут.

Среди других событий тура стоит отметить непростую ничью Тоттенхема, а также победы Лидса и Кристал Пэлас, которые позволили лондонской команде подняться в топ-4 чемпионата.

Чемпионат Англии. 5-й тур

Брайтон – Тоттенхем 2:2

Голы: Минтех, 8, Айари, 31 - Ришарлисон, 43, ван Хеке, 82 (в свои ворота)

Бернли – Ноттингем Форест 1:1

Голы: Энтони, 20 – Уильямс, 2

Вест Хэм – Кристал Пэлас 1:2

Голы: Боуэн, 49 - Матета, 37, Митчелл, 68

Вулверхэмптон – Лидс 1:3

Голы: Крейчи, 8 – Калверт-Льюин, 30, Стах, 39, Окафор, 45