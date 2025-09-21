Сергей Стаднюк

В понедельник, 22 сентября, болельщиков ждет насыщенный футбольный день – от матчей Первой и Премьер-лиг Украины до центральных противостояний в Европе и главного события года – вручения «Золотого мяча-2025».

В завершении седьмого тура Первой лиги болельщики увидят два поединка. В 14:00 Прикарпатье дома примет тернопольскую Ниву – западноукраинское дерби всегда обещает ожесточенную борьбу. А уже в 16:00 Левый Берег в центральной встрече дня сыграет против Буковины, где обе команды попытаются укрепить свои позиции в турнирной таблице.

14:00 | Прикарпатье – Нива Тернополь. Прямая трансляция

16:00 | Левый Берег – Буковина. Прямая трансляция

В УПЛ в шестом туре на болельщиков ждет целый марафон из интересных афиш. В 13:00 сенсационная Оболонь встретится с кризисными Карпатами. В 15:30 киевское Динамо снова проведет матч против Александрии. До этого «бело-голубые» прошли серебряного призера в Кубке Украины (2:1). Завершит украинскую программу восточноукраинская классика – в 18:00 Шахтер номинально дома примет Зарю.

13:00 | Оболонь – Карпаты. Прямая трансляция

15:30 | Динамо – Александрия. Прямая трансляция

18:00 | Шахтер – Заря. Прямая трансляция

Во Франции в 21:00 пройдет перенесенная из-за погодных условий битва Лиги 1 – Марсель против ПСЖ. Классическое противостояние всегда привлекает внимание, ведь здесь на кону не только очки, но и престиж. Кроме того, весь состав команды Ильи Забарного может стать еще более титулованным к финальному свистку. Однако об этом позже.

21:00 | Марсель – ПСЖ. Прямая трансляция

В Италии футбольный вечер завершит матч четвертого тура Серии А между Наполи и Пизой. Начало в 21:45 – действующий чемпион против амбициозного новичка.

21:45 | Наполи – Пиза. Прямая трансляция

А финальным аккордом понедельника станет церемония вручения «Золотого мяча-2025», которая начнется в 21:00. Именно здесь мир узнает имя лучшего футболиста года. Дембеле или Ямаль? А может даже Рафинья или Палмер?

21:00 | Церемония вручения Золотого мяча-2025. Прямая трансляция