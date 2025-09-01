Павел Василенко

В воскресенье, 31 августа, Трабзонспор на своем поле сыграл вничью с Самсунспором в матче четвертого тура турецкой Суперлиги. Поединок закончился со счетом 1:1.

В стартовом составе хозяев вышли Арсений Батагов и Александр Зубков, в то время как Данило Сикан появился на поле под конец встречи.

Первый гол в матче был забит в стартовые 45 минут, когда именно Зубков ассистировал Полю Онуачу. Гости спаслись в конце игры.

После этого матча Трабзонспор занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея десять очков. Самсунспор идет на шестой строчке, набрав семь зачетных пунктов.

14 сентября команда с тремя украинцами на выезде встретится с Фенербахче.

Турецкая Суперлига, 4-й тур

Трабзонспор – Самсунспор – 1:1

Голы: Онуачу, 16 – Мариус, 88.