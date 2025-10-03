Трабзонспор открывал программу 8 тура Суперлиги домашним поединком против Кайсериспора. Матч в Трабзоне завершился со счетом 3:0.

Наставник Трабзона в этом матче доверил место в составе Арсению Батагову и Александру Зубкову. Данило Сикан наблюдал за первой половиной игры с лавки.

Хозяева уже на 12-й минуте повели в счете благодаря дальнему удару Йошкулу, а после перерыва довели преимущество до разгромного — Аугусто и Зубков сняли вопрос о победителе, а в конце игры Онуачу завершил разгром Кайсериспора.

Сикан появился на поле на 86-й минуте.

Суперлига. 8 тур

Трабзонспор - Кайсериспор 4:0

Голы: Йошкулу, 12, Фелипе Аугусто, 53, 56, Онуачу, 90+5 (с пенальти)

