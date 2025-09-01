Итальянская Аталанта официально объявила о подписании полузащитника Юнуса Мусы из Милана, сообщает пресс-служба клуба.

Сделка оформлена в формате годичной аренды с правом дальнейшего выкупа. Общая стоимость сделки, включая арендный взнос и возможный трансфер, оценивается в 25 миллионов евро.

Напомним, Муса перебрался в Милан из Валенсии летом 2023 года за 21 миллион евро. В составе россонери 22-летний американец провел 82 матча и отметился пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл вернулся к переговорам с Артемом Довбиком.