Джек Грилиш, который играет за Эвертон на правах аренды из Манчестер Сити, получил стрессовый перелом стопы. По словам тренера Дэвида Мойеса, вингеру потребуется операция.

Мойес откровенно выразил свое разочарование потерей одного из ключевых игроков команды.

«Мы считаем, что ему, вероятно, потребуется операция, хотя это ещё не окончательно подтверждено. Да, это, вероятно, исключает его из игры до конца сезона

Это действительно разочаровывает игрока, клуб и всех нас. Он такая важная часть команды, важная личность, большой опыт для нас. Нам его будет не хватать».