Нападающий Ливерпуля и сборной Швеции Александер Исак сегодня успешно перенес операцию на голеностопе, которая включала перелом малоберцовой кости.

Исак травмировался во время борьбы за мяч в голевом эпизоде матча 17 тура АПЛ против Тоттенхэма (2:1), после чего был вынужден покинуть поле, сообщает сайт чемпиона Англии.

Реабилитация Исака теперь продолжится в тренировочном центре мерсисайдцев, сроки его возвращения пока что не определены.

Травма Исака фактически исключает его участие в мартовском плей-офф за выход на ЧМ-2026, в котором Швеция сыграет против Украины.

Исак в дебютном сезоне за Ливерпуль провёл 16 матчей: 3 гола, 1 ассист.