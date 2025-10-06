Павел Василенко

Худший сценарий относительно Родри подтвердился. Звезда Манчестер Сити не поможет национальной сборной Испании.

Родри не очень везло в последние месяцы. После разрыва крестообразных связок в августе и сентябре он пропустил несколько матчей Манчестер Сити из-за очередных проблем с коленом.

Во время воскресного матча против Брентфорда (1:0) игрок снова был вынужден преждевременно покинуть поле после травмы подколенного сухожилия. Вместо него вышел Нико Гонсалес.

Однако казалось вероятным, что игрок сможет поехать на тренировочный сбор Испании и сыграть в матчах против Грузии и Болгарии. В итоге, он пропустит эти поединки квалификации чемпионата мира-2026.

По словам инсайдера Фабрицио Романо, Родри чувствует себя лучше, но не хочет рисковать ухудшением травмы.