Звезда сборной Испании пропустит ближайшие матчи отбора на чемпионат мира-2026.
Футболист сделал заявление
25 минут назад
Худший сценарий относительно Родри подтвердился. Звезда Манчестер Сити не поможет национальной сборной Испании.
Родри не очень везло в последние месяцы. После разрыва крестообразных связок в августе и сентябре он пропустил несколько матчей Манчестер Сити из-за очередных проблем с коленом.
Во время воскресного матча против Брентфорда (1:0) игрок снова был вынужден преждевременно покинуть поле после травмы подколенного сухожилия. Вместо него вышел Нико Гонсалес.
Однако казалось вероятным, что игрок сможет поехать на тренировочный сбор Испании и сыграть в матчах против Грузии и Болгарии. В итоге, он пропустит эти поединки квалификации чемпионата мира-2026.
По словам инсайдера Фабрицио Романо, Родри чувствует себя лучше, но не хочет рисковать ухудшением травмы.
«Надеюсь, что буду готов сыграть против Эвертона через две недели», – сказал полузащитник.