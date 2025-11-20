Португальский вингер Манчестер Сити Бернарду Силва может покинуть клуб после сезона 2025/26, сообщает инсайдер Николо Скира.

Согласно источнику, игрок уйдет на правах свободного агента, так как его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Бернарду Силва перешел в Манчестер Сити летом 2017 года из Монако за 50 миллионов евро. В этом сезоне он провел 15 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

