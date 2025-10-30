Михаил Цирук

В пятницу, 31 октября, матчем Кудривки и Оболони стартует 11-й тур УПЛ. В нем Колос попытается прервать неудачную серию без побед в домашнем матче против Александрии, Полесье примет арендаторов своего же стадиона, Металлист 1925, черкасский ЛНЗ будет стремиться продолжить победную поступь в матче со львовскими Карпатами, а главным событием, конечно же, станет второе за неделю украинское классическое между Шахтером и Динамо. Предлагаем вашему вниманию анонс очередного игрового уикенда в украинской национальной первенстве.

Пятница, 31 октября

18:00 Кудривка - Оболонь

Матч неудачников последнего тура, которым после разгромных поражений 0:4 будет важно вернуться на победный путь. Ни одна, ни другая команда в настоящее время не имеет комфортного отрыва от зоны переходных матчей, и именно в таких, личных поединках его нужно добиваться.

Прогноз ХSPORT.ua - Оболонь не проиграет

Суббота, 1 ноября

13:00 Кривбасс - Полтава

Смыть с себя негатив от поражения 0:4 должен и криворожский Кривбасс. Перед прошлым туром подопечные Патрика ван Леувена подходили в статусе лидера чемпионата, но разгром от Динамо отбросил команду сразу на пятую позицию. Удастся ли хозяевам вернуть потерянные позиции в игре с последней командой турнирной таблицы?

Прогноз ХSPORT.ua - победа Кривбасса

15:30 Колос - Александрия

Еще одна встреча неудачников, и подобрать другое слово для афиши этого матча здесь довольно сложно. Колос не может победить пять матчей подряд, Александрия из последних пяти выиграла только один, и если так будет продолжаться далее, в конце сезона команды могут ждать борьба за выживание. Сможет ли кто-то из них улучшить свое положение уже в ближайшую субботу?

Прогноз ХSPORT.ua - Колос не проиграет

18:00 Эпицентр - Верес

Если Верес не может победить уже шесть матчей подряд во всех турнирах, то Эпицентр, наоборот, в хорошей форме и подходит к поединку после двух побед подряд. Учитывая это, букмекеры считают небольшим фаворитом пары именно подопечных Сергея Нагорняка. Однако это совсем не означает, что ровенчане не будут воспринимать этот матч как такой, где можно, а даже нужно побеждать.

Прогноз ХSPORT.ua - ничья

Воскресенье, 2 ноября

15:30 Заря - Рух

Заря не побеждает в двух матчах подряд, но и не проигрывает уже в четырех. Рух же плетется на предпоследнем месте в таблице, и если и цепляется за очки, то разве что с кризисными соперниками. На бумаге Заря - фаворит, однако подтвердят ли подопечные Виктора Скрипника этот статус на футбольном поле?

Прогноз ХSPORT.ua - победа Зари

18:00 Шахтер - Динамо

В кубковом матче среди недели Динамо заслужило победу (2:1), и жаловаться, что киевлянам просто повезло, представителям Шахтера точно не приходится: горняки сами создали предпосылки для этого счастья. Теперь каждая из сторон должна провести работу над ошибками, и ее результаты мы увидим уже в ближайшее воскресенье в матче чемпионата. Та игра точно будет не менее важной, чем эта, и так же может решить очень и очень многое.

Прогноз ХSPORT.ua - ничья

Понедельник, 3 ноября

15:30 ЛНЗ - Карпаты

Встречаться с ЛНЗ, который выиграл четыре матча во всех турнирах подряд, а не проигрывает вообще семь, сейчас точно не хотел бы никто из УПЛ. Однако такое несчастье выпало проблемным львовским Карпатам, которые еще ни разу в этом сезоне не выигрывали даже дважды подряд. Удастся ли подопечным Владислава Лупашко прервать успешную серию черкасцев и их лидера Проспера Обу?

Прогноз ХSPORT.ua - ничья

18:00 Полесье - Металлист 1925

металі

А вот и скрытый матч тура, ведь в нем также встретятся двое претендентов на высокие места. Полесье выиграло 5 из 6 последних матчей УПЛ, а вот Металлист 1925 наоборот не побеждает уже в трех поединках подряд. Возможно, успех в лобовой игре добавит харьковчанам немного вдохновения на старте второй трети сезона?

Прогноз ХSPORT.ua - победа Полесья

В материале использованы фото Getty images, УПЛ