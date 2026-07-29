Вингер Полесья Леандру Андраде рассказал о предстоящем ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций против Копенгагена по сравнению с первой игрой. Слова игрока передает пресс-служба клуба.

На самом деле была нелегкая игра, это была тяжелая игра, потому что мы противостояли великой команде. И это был мой первый официальный матч в составе «Полесья». И да, я бы сказал, что с каждым днем я все лучше понимаю философию клуба и требования тренерского штаба — как в тактическом плане, так и в технических нюансах. Поэтому я бы сказал, что есть еще очень и очень много вещей, которые нужно улучшать, если говорить индивидуально о моей игре.

Первая игра завершилась с соответствующим счетом, но я убежден, что повторная встреча будет совсем другой. Если говорить о втором матче — обе команды уже детально изучили друг друга. Поэтому кто-то лучше проявит себя в одних аспектах, а кто-то — в других. Это будет другая игра, потому что раньше команды еще не встречались и не были готовы друг к другу, а теперь оба коллектива прекрасно понимают, чего ждать от соперника.