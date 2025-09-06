Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире MEGOGO поделился впечатлениями от матча с Францией (0:2).

Тяжелая игра. Мы понимали, что играли против одной из футбольных топ-стран, игроки очень высокого уровня. Но все старались, были моменты — к сожалению, не так много, но с таким соперником даже двух-трех моментов достаточно. Надо реализовывать. Сейчас очень важна следующая игра. Пытались сделать, потеряли очки, и надо уже сегодня готовиться к следующей встрече.

Чем удивила Франция? Ничем. Они контролируют мяч, умеют быстро менять темп и ритм игры. Там игроки все очень высокого уровня, с очень высокой скоростью. Поэтому нашим защитникам было очень тяжело играть.