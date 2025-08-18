Павел Василенко

Руководство Арсенала сразу отвергло возможность обмена Вильяма Салибы на вингера Реала Родриго.

По данным Sport.es, неожиданное предложение поступило от Королевского клуба. «Канониры» ищут еще одного вингера и уже несколько недель связывают с бразильцем, но Арсенал категорически отказывается допустить этого в ущерб защите команды. Сам Салиба чувствует себя счастливо в Лондоне и никак не настаивает на трансфере.

По данным источника, предложение было о прямом обмене, поскольку цена двух игроков примерно одинакова.