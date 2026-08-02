Павел Василенко

Вокруг президента ФИФА Джанни Инфантино продолжает разгораться масштабный скандал после провала плана по частичной приватизации коммерческих прав чемпионата мира. По информации Financial Times, автором этой идеи был не сам глава мирового футбола.

Согласно данным издания, концепцию создания компании FIFA Forward Enterprise и продажи 20% ее акций частным инвесторам продвигал инвестиционный фонд Thrive Eternal, которым руководит американский инвестор Джошуа Кушнер – брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Сообщается, что идея родилась еще в прошлом году на закрытой конференции Allen & Co в Сан-Вэлли, где Кушнер обсуждал возможную сделку с бизнесменом Грегом Маффеем.

«Кушнер подошел ко мне и сказал: «Мы обсуждаем это с ФИФА и знаем о твоем опыте в Формуле-1. Мы уже давно думаем, во что это может перерасти», — цитирует Маффея Financial Times.

Согласно проекту, консорциум инвесторов должен был приобрести 20% новой компании при оценке примерно в 20 миллиардов долларов. Предполагалось, что структура будет управлять коммерческими правами турниров ФИФА, в первую очередь чемпионатов мира.

Как отмечает издание, организаторы планировали еще активнее монетизировать главный футбольный турнир планеты. В частности, во время последнего чемпионата мира тестировали новые коммерческие возможности, включая трехминутные паузы на увлажнение, которые телекомпании использовали для продажи дополнительной рекламы.

Однако, после публикации плана он встретил жесткое сопротивление футбольного сообщества. Против выступили УЕФА, АФК и КОНКАКАФ, а также национальные ассоциации, которые заявили о неприемлемости передачи коммерческих прав частным инвесторам.

После волны критики Инфантино был вынужден отозвать инициативу. Скандал также сопровождался отставками высокопоставленных чиновников ФИФА, а сам президент организации оказался под серьезным давлением накануне выборов, запланированных на 2027 год. Многие футбольные функционеры уже открыто говорят о возможности вотума недоверия или появления сильного конкурента на будущих выборах.