Котовский — победитель этапа Кубка мира по лыжной акробатике
Для украинца это третья победа на этапах КС
22 минуты назад
Фото: Getty Images
Украинец Дмитрий Котовский одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Лак-Бопорте (Канада).
В суперфинале Дмитрий безупречно выполнил свой фирменный прыжок «Ураган», за который получил 131,56 балла.
Второе место занял Сун Цзясюй из Китая (125,97 балла), третьим стал представитель США Квинн Деллинджер (123,53).
Благодаря этому золоту Дмитрий возглавил общий зачет Кубка мира. Для украинца это третья победа на этапах Кубка мира.
