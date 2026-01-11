Ян Гаврюк стал серебряным призером на этапе Кубка мира по лыжной акробатике
Золото завоевал представитель Китая Синьди Ван
Украинский фристайлист Ян Гаврюк завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Лейк-Плэсиде (США).
В суперфинале соревнований Гаврюк продемонстрировал второй результат (94.12 балла), уступив лишь представителю Китая Синьди Вану (103.50).
Таким образом украинец впервые в карьере поднялся на подиум этапа Кубка мира по лыжной акробатике, завоевав дебютную награду на этом уровне.
