Сборная Украины по футзалу разгромила Словакию в товарищеском матче
Украинки отправили в ворота соперниц семь мячей
около 2 часов назад
Женская сборная Украины по футзалу одержала убедительную победу над национальной командой Словакии в рамках первого из двух запланированных товарищеских матчей.
Сине-желтые доминировали на протяжении всей игры, отправив в ворота соперниц семь мячей без ответа. Дублями в составе украинской сборной отметились Шевчук, Коваленко и Калягина. Еще один гол на счету Ковшик.
Товарищеская игра. Первый матч
Словакия – Украина — 0:7
Голы: Шевчук (7, 25), Ковшик (19), Коваленко (23, 33), Калягина (26, 31)
Следующий матч сине-желтые проведут 21 марта также против Словакии.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
