Денис Седашов

20 декабря в столице Украины — Киеве — накануне рождественских и новогодних праздников традиционно состоялся «Зимний благотворительный кубок». Девиз турнира — «Подарите праздник детям Героев Украины и детям-переселенцам».

Мероприятие объединило журналистов, звёзд украинского футбола, артистов и представителей бизнеса с единой целью — поддержать детей и дать им возможность заниматься спортом.

В этом году в центре внимания оказались дети-переселенцы из Харькова, Херсона, Донбасса и Запорожья, а также дети Героев Украины.

Футзальные баталии развернулись в самом сердце столицы — в спорткомплексе имени Михаила Драгоманова. В борьбе за главный трофей сошлись четыре команды: «Легенды украинского футбола», Сборная журналистов Украины, Сборная «Нафтогаза», а также молодая медийная команда «Рентген», которая в этом году приняла эстафету у Звезд украинского кино.

Перед началом турнира к присутствующим обратилась Ольга Витак, шеф-редактор Информационного агентства «Центр новостей» и главный тренер сборной журналистов Украины:

Прежде всего, хочу поблагодарить вас, команды, за то, что вы каждый год, начиная с 2014-го, собираетесь здесь, в этом зале, чтобы провести благотворительный турнир. Отдельная благодарность детям, которые неизменно присутствуют на трибунах. Вы — наша самая большая публика, наши самые ценные фанаты. Хочу поблагодарить наших партнеров, без которых сегодняшний праздник не состоялся бы. Это группа компаний «Нафтогаз» и благотворительный фонд «Энергия победы Украины», ФК Металлист 1925, Владимир Носов. Благодаря вам дети получат футбольную форму, мячи и сладкие подарки. Слава Украине! Ольга Витак

Своими эмоциями поделился и Евгений Селезнёв, легенда украинского футбола:

Детки, этот праздник — для вас. Искренне благодарю вас за то, что вы сегодня с нами. Я очень хорошо вас понимаю, ведь сам был вынужден покинуть родной дом. Хочется, чтобы ваша жизнь была легче, чтобы сбывались мечты, чтобы вы улыбались и верили в себя. Занимайтесь спортом, любите футбол, и помните: у вас обязательно всё получится. Мы рядом и всегда вас поддержим. Евгений Селезнёв

Перед стартом турнира прозвучал Государственный гимн Украины в исполнении певицы, солистки камерного хора «Киев» Анны Пшеничной.

Формат соревнований предусматривал два полуфинальных матча, поединок за третье место и финал. Регламент игры — два тайма по 12 минут, а в случае ничьей победитель определялся в серии послематчевых пенальти.

Сборная журналистов Украины — Звёзды украинского футбола — 2:2 (5:4 — по пенальти)

Стартовый поединок турнира выдался чрезвычайно интересным и результативным. В составе звёзд украинского футбола ярко действовал Евгений Селезнёв, который оформил дубль и вывел свою команду вперёд. Однако сборная журналистов, которую вёл вперёд капитан Максим Гиленок, продемонстрировала характер и сумела сравнять счёт.

В серии пенальти представители СМИ создали настоящую сенсацию: журналисты реализовали все пять ударов, тогда как их соперник промахнулся в решающей попытке.

После матча результат прокомментировал Евгений Селезнёв:

Нужно было играть лучше, но именно сегодня это не так важно. Ведь главные герои этого праздника — наши детки. Мне сообщили, что здесь присутствуют двое детей из Макеевки, моего родного города, и я очень хочу с ними увидеться. Евгений Селезнёв

ФК «Рентген» — Сборная «Нафтогаза» — 1:1 (4:3 — попенальти)

Второй полуфинал оказался не менее напряженным, чем первый. Команды действовали осторожно, прекрасно понимая цену каждой ошибки. Лишь во втором тайме ФК «Рентген» сумел воспользоваться ошибкой соперника в защите и открыть счет.

Тем не менее, футболисты «Нафтогаза» почти сразу восстановили паритет, поэтому победителя снова пришлось определять в серии послематчевых пенальти. Крепче нервы оказались у дебютанта турнира — команды «Рентген».

Матч за третье место

Звезды украинского футбола — Сборная «Нафтогаза» — 7:4

Поединок за бронзовые награды получился чрезвычайно результативным. Уже в первом тайме команды на двоих забили пять мячей. Причем сначала забивали исключительно нефтегазовцы, однако еще до перерыва Евгений Селезнев и его партнеры сократили отставание до минимума, вернув интригу в матч — 2:3.

После перерыва звезды украинского футбола полностью перехватили инициативу и в конечном итоге перевернули игру, одержав убедительную победу со счетом 7:4.

Финал

Сборная журналистов Украины — ФК «Рентген» — 0:3

В решающем матче турнира развернулась равная и напряженная борьба. Во время обмена острыми моментами первой удача улыбнулась ФК «Рентген». После пропущенного мяча журналисты были вынуждены большими силами идти вперед, играть без оглядки на защиту, чем и воспользовался соперник. В итоге «Рентген» еще дважды поразил ворота оппонента.

Таким образом, произошла настоящая сенсация: дебютант турнира — ФК «Рентген» — с первой попытки стал победителем «Зимнего благотворительного кубка — 2025».

Игорь Жабченко, легенда украинского футбола:

Очень приятно, что в такое непростое время для страны проводятся подобные турниры для наших детей. Искренне благодарю организаторов, которые с 2014 года, несмотря на все трудности и вызовы, находят возможность собирать команды и помогать детям. Было интересно наблюдать за сегодняшними баталиями на паркете. Несмотря на дружескую атмосферу, каждый старался проявить себя, полностью отдавался игре и боролся за победу. Еще раз спасибо организаторам и футболистам. А детям хочу пожелать расти здоровыми и счастливыми, и чтобы эта проклятая война как можно скорее закончилась. Игорь Жабченко

В этом году к турниру также присоединился ФК Металлист 1925.

ФК Металлист 1925 рад присоединиться к ежегодному благотворительному турниру в поддержку детей-сирот и детей-переселенцев. Мы знаем, что на празднике футбола были и дети из нашего родного Харькова. Спасибо организаторам за возможность помогать детям. Антон Иванов Генеральный директор ФК Металлист 1925

Индивидуальные призы получили:

Лучшие арбитры турнира: Артем Гордынский и Николай Шевель.

Лучший игрок: Андрей Ляшенко (ФК “Рентген”)

Лучший защитник: Милованцев Ярослав (ФК “Рентген”)

Лучший нападающий: Максим Гиленко (Сборная журналистов Украины)

Лучший полузащитник: Сергей Шкапа (Сборная журналистов Украины)

Лучший бомбардир: Евгений Селезнев (Сборная звезд украинского футбола)

Джокер: Вадим Дмитрик (Сборная Нафтогаз)

Лучший вратарь: Артем Панченко (Сборная журналистов Украины)

Лучший игрок по версии зрителей: Богдан Машай (Сборнаяжурналистов Украины)

Лучший тренер: Юрий Дмитрулин (Сборная звёзд украинского футбола)

А главные победители турнира – дети Героев Украины и дети-переселенцы, которые получили от организаторов и спонсоров турнира футбольную форму, спортивное снаряжение, сладкие подарки и годовую подписку от Megogo.