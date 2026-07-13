Вратарь сборной Украины перешел в Спортинг
Александр Сухов продолжит карьеру в Португалии
около 1 часа назадПодписаться в
Вратарь киевского ХИТа и национальной сборной Украины по футзалу Александр Сухов стал игроком лиссабонского Спортинга.
Сухов защищал цвета ХИТа с 2018 года. За шесть лет в киевском клубе голкипер сыграл 250 официальных матчей и отметился 22 забитыми мячами.
В составе сборной Украины Александр завоевал бронзовые медали чемпионата мира-2024, а в начале 2026 года дошел с командой до четвертьфинала континентального первенства.
Отметим, что португальский гранд является действующим победителем футзальной Лиги чемпионов.
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