Денис Седашов

Вратарь киевского ХИТа и национальной сборной Украины по футзалу Александр Сухов стал игроком лиссабонского Спортинга.

Сухов защищал цвета ХИТа с 2018 года. За шесть лет в киевском клубе голкипер сыграл 250 официальных матчей и отметился 22 забитыми мячами.

В составе сборной Украины Александр завоевал бронзовые медали чемпионата мира-2024, а в начале 2026 года дошел с командой до четвертьфинала континентального первенства.

Отметим, что португальский гранд является действующим победителем футзальной Лиги чемпионов.

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