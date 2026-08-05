Олийникова передала 100% призовых с турнира WTA 1000 в Торонто на нужды ВСУ.
Украинка передала заработанные средства подразделениям беспилотных систем
Украинская теннисистка Александра Олейникова (44 WTA) направила все средства, заработанные за выступление на турнире серии WTA 1000 в Торонто, на поддержку украинских военных
Финансовую помощь распределено между двумя подразделениями:
675 тысяч гривен перечислено батальону беспилотных систем «Спалах» 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода
154 тысячи гривен (вместе с средствами, собранными украинской общиной в Северной Америке) направлено роте НРК 413-го отдельного полка беспилотных систем «Рейд» СБС ВСУ
Теннисистка так прокомментировала свой поступок и призвала болельщиков присоединиться к поддержке армии:
Для меня постоянная поддержка украинской армии – мой долг, моя основа и моя гуманитарная миссия как спортсменки. Именно поэтому я приняла решение передать 100% призовых, заработанных на турнире в Торонто, на помощь Вооруженным Силам Украины.
Также продолжается благотворительный сбор, открытый перед турниром в Торонто, к которому вы можете присоединиться. Сбор будет открыт до 9 августа. Прошу всех поддержать сбор, чтобы вместе передать нашим защитникам как можно больше помощи.
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