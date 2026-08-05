Украинская теннисистка Александра Олейникова (44 WTA) направила все средства, заработанные за выступление на турнире серии WTA 1000 в Торонто, на поддержку украинских военных

Финансовую помощь распределено между двумя подразделениями:

Теннисистка так прокомментировала свой поступок и призвала болельщиков присоединиться к поддержке армии:

Для меня постоянная поддержка украинской армии – мой долг, моя основа и моя гуманитарная миссия как спортсменки. Именно поэтому я приняла решение передать 100% призовых, заработанных на турнире в Торонто, на помощь Вооруженным Силам Украины.

Также продолжается благотворительный сбор, открытый перед турниром в Торонто, к которому вы можете присоединиться. Сбор будет открыт до 9 августа. Прошу всех поддержать сбор, чтобы вместе передать нашим защитникам как можно больше помощи.