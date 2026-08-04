Европейская гимнастика развела мужские сборные Украины и Беларуси на разные снаряды на ЧЕ-2026
Женская команда также не осталась без внимания
Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова сообщила, что European Gymnastics развела Украину и Беларусь по разным снарядам на чемпионате Европы-2026 в Загребе.
«Без маленьких побед не бывает больших. Сегодня нам удалось сделать еще один важный шаг в защите интересов украинских спортсменов.
После того как во время жеребьевки украинская мужская команда оказалась рядом со сборной Беларуси, Украинская федерация гимнастики обратилась к European Gymnastics и Техническому комитету по спортивной гимнастике с требованием устранить эту ситуацию. Наши аргументы были услышаны.
Что касается украинской мужской команды, Технический комитет сделал беспрецедентный шаг и провел новую жеребьевку, по результатам которой сборные Украины и Беларуси были разведены по разным снарядам: Украина начнет соревнования с опорного прыжка, а Беларусь – с коня-махи.
Что касается украинской женской команды, European Gymnastics предложила изменить подразделение, чтобы максимально разъединить украинскую и белорусскую команды.
Благодарим руководство European Gymnastics и членов Технического комитета, которые услышали аргументы украинской стороны, отнеслись к ситуации с пониманием и поддержали решение, которое позволило избежать непосредственного пересечения наших спортсменов с представителями Беларуси. Отдельная благодарность Министерству молодежи и спорта Украины, которое способствовало этой работе. Работа продолжается».
Украинская федерация гимнастики попросила European Gymnastics распределить Украину и Беларусь в разные группы на ЧЕ.
Напомним, российских и белорусских спортсменов допустили до ЧЕ-2026 по спортивной гимнастике в «нейтральном статусе».
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