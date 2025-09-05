Денис Седашов

Женская сборная Украины определилась с составом на чемпионат мира по спортивной гимнастике, который пройдет с 19 по 25 октября в Индонезии.

Как сообщил старший тренер национальной команды Игорь Радивилов в комментарии для Суспільне Спорт, сине-желтых на мировом первенстве представят Виктория Иваненко, Дарья Черная, София Подвиг и Диана Лобок. Запасной заявлена София Матюшенко.

На нынешнем чемпионате мира награды разыгрываются только в индивидуальных дисциплинах — многоборье и упражнениях на отдельных снарядах.

14 нейтральных атлетов попали в заявку чемпионата мира-2025 по спортивной гимнастике.